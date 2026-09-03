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03 sep 2026 Actualizado 21:34

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Policía murió tras recibir un disparo de un compañero dentro de estación en Puerto Asís

La Policía Nacional informó que activó sus equipos de investigación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte.

Policía capturado - Referencia

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Un grave hecho se registró hacia las 12:55 p. m. de este jueves 3 de septiembre en la Estación de Policía de Puerto Asís, Putumayo, donde, según información preliminar, un uniformado presuntamente accionó su arma de dotación contra uno de sus compañeros. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero ingresó sin signos vitales.

La Policía identificó al uniformado fallecido como el patrullero Deiner José Romero Silva. El funcionario presuntamente involucrado en el hecho fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente y el proceso será adelantado en el marco de la Jurisdicción Penal Militar y Policial.

La institución informó que activó sus equipos de investigación para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes. Por ahora, el comunicado no precisa qué habría originado el hecho.

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