Satena mantiene suspendida la ruta Cúcuta-Tibú y espera condiciones para retomarla

Norte de Santander.

La ruta aérea entre Cúcuta y Tibú continúa suspendida, cuatro meses después de la interrupción del servicio.

Satena confirmó que el vuelo no ha sido cancelado y que la reactivación dependerá de que estén dadas las condiciones para operar nuevamente desde el aeropuerto de Tibú.

El coronel Carlos Otálora, director comercial de Satena, explicó a Caracol Radio que los procedimientos relacionados con la operación de esta ruta continúan vigentes y que la aerolínea mantiene disponibles las aeronaves para retomar el servicio.

“Nosotros tenemos la ruta no cancelada, suspendida. Es importante decir que todos nuestros procedimientos dentro de la operación de la ruta están vigentes”, dijo.

Según el directivo, actualmente se espera que se consoliden las condiciones necesarias alrededor del aeropuerto, en coordinación con la Aeronáutica Civil y las demás entidades gubernamentales involucradas.

“Estamos a la espera de que se nos den las condiciones dado que los aviones están, pero tenemos que tener un tema alrededor del aeropuerto y una vez eso esté consolidado (…) creo que se puede retomar el vuelo”, añadió el coronel.

La ruta Cúcuta-Tibú fue suspendida el 24 de abril de 2026 y desde entonces permanece sin operación.

Para Satena, su reactivación sigue siendo prioritaria, teniendo en cuenta la importancia de esta conexión para el municipio y la región del Catatumbo.

Otálora destacó además que, durante el periodo en que estuvo activa, la ruta registró una buena ocupación, por lo que la aerolínea mantiene el interés en volver a conectar por vía aérea a Cúcuta con Tibú.

La fecha para el regreso de los vuelos todavía no ha sido definida y dependerá de que las autoridades garanticen las condiciones requeridas para la operación del aeropuerto.