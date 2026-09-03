Autoridades investigan ataque sicarial contra una pareja en San Luis

Autoridades investigan las causas del ataque armado a una pareja en el barrio San Luis / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

Las autoridades investigan los hechos que rodearon el ataque de un sicario contra una pareja que se movilizaban por el barrio San Luis, muy cerca a la iglesia del sector.

La información preliminar de los miembros de policía judicial revela que en la acción violenta, un hombre y una mujer que se movilizaban en un vehículo Onix color azul, quienes fueron atacados por un hombre que a bordo de una motocicleta les disparó sin mediar palabra.

Los heridos fueron identificados como Fabio Leonardo Cárdenas quien registra cuatro impactos de arma de fuego y una mujer, Diana Margarita Córdoba Guerrero quien registra un impacto que no reviste gravedad, según se informó de manera preliminar.

Las autoridades investigan los móviles que rodearon este hecho violento en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta y que generó preocupaciones en la comunidad del sector donde se presentó el hecho.

Investigadores judiciales revisan las cámaras de seguridad de la zona para poder realizar la trazabilidad de la ruta del sicario, como también obtener información que permita ubicar al responsable de la acción sicarial.