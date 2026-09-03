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03 sep 2026 Actualizado 13:27

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Santa Marta se alista para la versión número 37 de Festicaribe

El Festival Internacional de Teatro del Caribe Festicaribe se desarrollará del 7 al 19 de septiembre de 2026 y reunirá 10 compañías internacionales, 10 nacionales y 20 colectivos locales.

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Imagen de referencia. Foto: Getty Images / Ana Rocio Garcia Franco

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En la sala Manuel Carrerá del Teatro Santa Marta, la organización del Festival Internacional de Teatro del Caribe Festicaribe realizó el lanzamiento oficial de su versión número 37, que se desarrollará del 7 al 19 de septiembre de 2026 en diferentes sectores de la ciudad y el departamento. 

La nómina artística reunirá a 10 compañías internacionales: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, España, EE. UU., México, Venezuela y Colombia, 10 nacionales y 20 colectivos locales.

“Traer a Rolando Tarajano con un tema tan importante que nos está tocando tanto como es la inmigración y la fragmentación de la familia cubana, cubano-norteamericana y cubano-mallaquinesca. Traer a México nuevamente, o traer dos obras de teatro clásico de Argentina con Medea, de una de las compañías más laureadas que hemos podido traer, y a Hernán Gené con Hamlet. Estoy muy emocionada porque es una combinación muy linda que hemos logrado”, dijo Patricia Moreno, directora de Festicaribe.

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La programación desplegará sus producciones e historias en escenarios como el Teatro Santa Marta, el Teatro Cajamag Pepe Vives Campo, la sala Roberto Linero de Castro de Fundam (antigua Gota de Leche), plazas públicas y parques. Además, la Universidad del Magdalena será sede de talleres especializados, clases magistrales y espacios académicos para la formación artística y el pensamiento crítico.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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