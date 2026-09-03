Santa Marta se alista para la versión número 37 de Festicaribe

Santa Marta

En la sala Manuel Carrerá del Teatro Santa Marta, la organización del Festival Internacional de Teatro del Caribe Festicaribe realizó el lanzamiento oficial de su versión número 37, que se desarrollará del 7 al 19 de septiembre de 2026 en diferentes sectores de la ciudad y el departamento.

La nómina artística reunirá a 10 compañías internacionales: Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, España, EE. UU., México, Venezuela y Colombia, 10 nacionales y 20 colectivos locales.

“Traer a Rolando Tarajano con un tema tan importante que nos está tocando tanto como es la inmigración y la fragmentación de la familia cubana, cubano-norteamericana y cubano-mallaquinesca. Traer a México nuevamente, o traer dos obras de teatro clásico de Argentina con Medea, de una de las compañías más laureadas que hemos podido traer, y a Hernán Gené con Hamlet. Estoy muy emocionada porque es una combinación muy linda que hemos logrado”, dijo Patricia Moreno, directora de Festicaribe.

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La programación desplegará sus producciones e historias en escenarios como el Teatro Santa Marta, el Teatro Cajamag Pepe Vives Campo, la sala Roberto Linero de Castro de Fundam (antigua Gota de Leche), plazas públicas y parques. Además, la Universidad del Magdalena será sede de talleres especializados, clases magistrales y espacios académicos para la formación artística y el pensamiento crítico.