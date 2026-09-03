Productores bananeros de Magdalena, Atlántico y Guajira se preparan ante los efectos de El Niño/ Asbama.

Magdalena

Con la participación de más de 60 pequeños productores de manera presencial y 35 personas conectadas virtualmente, se llevó a cabo la versión 104 de la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico, realizado en Orihueca, Zona Bananera.

Durante el encuentro los pequeños productores recibieron información sobre las condiciones climáticas previstas a corto y mediano plazo, sus posibles efectos sobre los cultivos y las acciones que pueden implementar para reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en el campo.

Entre las principales recomendaciones, se destacó la necesidad de realizar un seguimiento permanente a los pronósticos meteorológicos y subestacionales, teniendo en cuenta el inicio de la segunda temporada de lluvias del año. Asimismo, se prevé un incremento progresivo de las temperaturas, con aumentos que podrían oscilar entre 1,5 °C y 2,5 °C entre septiembre y enero, periodo que coincide con etapas reproductivas de algunos cultivos.

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De igual manera, se recomendó a los productores fortalecer la planificación de sus actividades agrícolas, especialmente para las siembras realizadas durante agosto, septiembre y octubre, meses que históricamente presentan una mayor probabilidad de bajos rendimientos en la zona.