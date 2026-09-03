Productores bananeros de Magdalena, Atlántico y Guajira se preparan ante los efectos de El Niño
Durante una Mesa Técnica Agroclimática se hizo énfasis en la importancia de tomar decisiones oportunas con base en la información climática disponible y prepararse ante posibles eventos de lluvias intensas.
Magdalena
Con la participación de más de 60 pequeños productores de manera presencial y 35 personas conectadas virtualmente, se llevó a cabo la versión 104 de la Mesa Técnica Agroclimática de Magdalena, Cesar, La Guajira y Atlántico, realizado en Orihueca, Zona Bananera.
Durante el encuentro los pequeños productores recibieron información sobre las condiciones climáticas previstas a corto y mediano plazo, sus posibles efectos sobre los cultivos y las acciones que pueden implementar para reducir riesgos y fortalecer la toma de decisiones en el campo.
Entre las principales recomendaciones, se destacó la necesidad de realizar un seguimiento permanente a los pronósticos meteorológicos y subestacionales, teniendo en cuenta el inicio de la segunda temporada de lluvias del año. Asimismo, se prevé un incremento progresivo de las temperaturas, con aumentos que podrían oscilar entre 1,5 °C y 2,5 °C entre septiembre y enero, periodo que coincide con etapas reproductivas de algunos cultivos.
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De igual manera, se recomendó a los productores fortalecer la planificación de sus actividades agrícolas, especialmente para las siembras realizadas durante agosto, septiembre y octubre, meses que históricamente presentan una mayor probabilidad de bajos rendimientos en la zona.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...