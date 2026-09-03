Recuperan camioneta de alta gama hurtada en la vía Isnos-Popayán

Toyota TXL que había sido hurtada en el sector de El Mármol. Foto Novena Brigada

Neiva

Una camioneta Toyota TXL que había sido hurtada en el sector de El Mármol, sobre la vía que comunica a Isnos con Popayán, fue recuperada por tropas de la Novena Brigada y unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, el automotor fue interceptado por integrantes de la estructura criminal Carolina Ramírez. Tras conocerse el hecho, se activó un operativo conjunto que permitió ubicar la camioneta en una zona rural del municipio de Isnos y realizar su extracción de manera segura.

“Este resultado significa devolverle a un ciudadano un bien que representa el fruto de su trabajo, pero también evitar que ese vehículo pudiera ser utilizado para facilitar o apoyar acciones terroristas o criminales en esta región del departamento”, señaló el coronel Jhon Carlos Agudelo Acuña, comandante (e) de la Novena Brigada.

El automotor fue trasladado hasta Pitalito, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar las diligencias correspondientes y garantizar su pronta devolución al propietario. El oficial destacó la importancia de la información ciudadana para facilitar este tipo de resultados e invitó a la comunidad a continuar denunciando y confiando en las Fuerzas Militares y la Policía.