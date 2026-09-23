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23 sep 2026 Actualizado 02:56

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Neiva

Aprehenden más de 11.000 unidades de mercancía extranjera en zona rural de Pitalito

El operativo fue realizado por el Ejército y la DIAN en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas.

Aprehendieron más de 11.000 unidades de mercancía de procedencia extranjera en Pitalito. Foto Novena Brigada

Aprehendieron más de 11.000 unidades de mercancía de procedencia extranjera en Pitalito. Foto Novena Brigada

Aprehendieron más de 11.000 unidades de mercancía de procedencia extranjera en Pitalito. Foto Novena Brigada

Valentina Gasca

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En la vereda El Cedro, zona rural de Pitalito, Huila, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, de la Novena Brigada, ubicaron un cargamento de mercancía de procedencia extranjera que al parecer no contaba con los documentos aduaneros requeridos.

Durante el procedimiento fueron aprehendidas 11.334 unidades de mercancía, entre licores, bebidas y otros productos, cuyo avalúo comercial asciende a aproximadamente 67 millones de pesos.

El operativo contó con la participación de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quienes realizaron las actuaciones administrativas correspondientes y recibieron la mercancía para continuar con el trámite establecido.

De acuerdo con las autoridades, el procedimiento busca afectar las cadenas de distribución de productos cuyo ingreso al país no se encuentra debidamente acreditado y fortalecer los controles contra el comercio ilegal en el departamento del Huila.

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