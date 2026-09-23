Neiva avanza en acciones climáticas con protocolo para enfrentar las altas temperaturas y el calor

Neiva

Neiva será escenario de un encuentro por la acción climática, que reunirá a representantes de los sectores público, privado, académico y comunitario. El propósito es avanzar en la construcción de estrategias frente a las altas temperaturas que afectan a la ciudad. Durante la jornada se presentarán los avances de un protocolo de preparación y respuesta ante estos eventos climáticos.

Otro de los temas centrales será la presentación de los resultados de las consultorías sobre percepción del calor y calor localizado realizadas en Neiva. La información permitirá conocer de manera más detallada cómo se perciben las altas temperaturas en diferentes sectores de la ciudad. Con estos resultados se busca aportar herramientas para orientar futuras acciones de adaptación climática.

Según Carol Angulo, de la Cruz Roja del Huila, expreso que “el encuentro también contará con la participación de representantes de la Cruz Roja Americana. Durante la jornada se expondrán los avances alcanzados en el marco del proyecto Ciudades por la Acción Climática. Asimismo, se oficializará la Red por la Acción Climática de Neiva, como un espacio de articulación entre diferentes sectores”.

De acuerdo con los avances presentados, Neiva ya cuenta con un protocolo que establece acciones de preparación, respuesta y actuación frente a las altas temperaturas. Estas condiciones pueden intensificarse durante la presencia del fenómeno de El Niño, aumentando los riesgos para la población. La Red por la Acción Climática buscará mantener el trabajo conjunto y promover nuevas iniciativas.