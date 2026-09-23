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23 sep 2026 Actualizado 12:09

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Sequía y ola de incendios aún no generan alzas fuertes en productos de la canasta familiar

Central Mayorista reporta estabilidad en precios, aunque limón y mango presentan incrementos por menor oferta.

La menor oferta estaría relacionada con la ola de incendios. Foto Surabastos.

La menor oferta estaría relacionada con la ola de incendios. Foto Surabastos.

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Los efectos de la sequía y las altas temperaturas todavía no han generado incrementos bruscos en los precios de los productos que hacen parte de la canasta familiar en la Central Mayorista. Según explicó un comerciante, hasta el momento el comportamiento del mercado se mantiene estable y no se registra desabastecimiento.

El plátano es uno de los productos que ha comenzado a presentar un aumento en su valor, aunque el incremento no ha sido considerable. Durante las últimas semanas este alimento se mantuvo en cosecha y con precios favorables para los consumidores, por lo que la variación actual no representa, por ahora, una afectación significativa.

Darleider Molano, de Surabastos, comentó que “la situación es diferente para el limón y el mango, productos que llegan principalmente desde el departamento del Tolima. La menor oferta estaría relacionada con la ola de incendios que afectó varias zonas agrícolas de ese territorio y ocasionó daños en cultivos”.

Ante las condiciones de sequía, los comerciantes hicieron un llamado a los agricultores y a la ciudadanía para prevenir nuevos incendios. Advirtieron que una colilla, un vidrio u otros elementos abandonados en zonas rurales pueden generar emergencias que terminan afectando los cultivos.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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