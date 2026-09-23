Extranjero se enamoró del Huila y busca aportar al desarrollo agrícola de la región

Neiva

Christopher Cavounis nació en Nueva York, Estados Unidos, y llegó a Colombia con la intención de pasar unas vacaciones. Sin embargo, su encuentro con el municipio de Oporapa, Huila, cambió sus planes. Hoy asegura estar “bien apegado a la tierra” y trabaja en un proyecto con el que espera conectar a productores huilenses con compradores internacionales y turistas.

El estadounidense, con experiencia como fabricante de productos relacionados con miel, café y vitaminas, asegura que encontró en Colombia una riqueza natural y agrícola que lo motivó a quedarse. “Me enamoré de la gente, la tierra, la biodiversidad, todo lo que hay en Colombia es muy especial”, afirmó durante la entrevista.

Desde Oporapa, Cavounis plantea que uno de los principales retos del campo colombiano está en la organización y la logística para comercializar los productos. Por eso, busca poner a disposición su experiencia y contactos para abrir oportunidades comerciales. “Yo quiero trabajar y traer mi experiencia de otras partes del mundo y otras empresas que yo tuve en los Estados Unidos para ayudar a la gente de acá, empezando y comenzando con el sur del Huila”, señaló.

Su proyecto contempla terminar una finca turística en Oporapa y convertirla en el punto de partida de una ruta que vincule a otras fincas y entidades que quieran sumarse, para recibir compradores y turistas y mostrarles directamente la producción huilense. “Lo que yo quiero hacer es presentar a los compradores un lugar seguro”, explicó. Su apuesta inicial está enfocada en productos como el café y el limón Tahití, con la expectativa de que más compradores conozcan y apoyen el campo huilense.