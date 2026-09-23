Autoridad ambiental del Huila rescata fauna de El Curíbano por bajos niveles de agua y oxígeno

El humedal El Curíbano, ubicado al oriente de Neiva, atraviesa actualmente un periodo de marcada disminución de su espejo de agua. Foto CAM

Neiva

El humedal El Curíbano, en el oriente de Neiva, atraviesa una situación crítica por la disminución progresiva de su espejo de agua y el deterioro de las condiciones de oxigenación. Ante este panorama, la CAM inició el rescate y reubicación de la fauna que permanece en este cuerpo de agua.

El director de la CAM, Camilo Augusto Agudelo Perdomo, explicó que los monitoreos realizados durante las últimas semanas evidenciaron condiciones que representan un riesgo para los animales. “Ante los bajos niveles del cuerpo de agua como resultado del monitoreo permanente, tomamos la decisión técnica esta semana de rescatar la fauna asociada al humedal”.

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Durante la jornada fueron rescatadas 23 babillas, cuatro tortugas del Magdalena, dos tortugas de la cuenca amazónica y 14 hicoteas, además de cientos de peces nativos. La CAM también encontró especies introducidas, entre ellas tilapias y tortugas que no corresponden a la fauna propia de esta región.

Los ejemplares nativos fueron valorados y posteriormente trasladados a ecosistemas de la cuenca del río Magdalena, entre Neiva y Palermo, donde cuentan con mejores condiciones de agua, alimento y hábitat. La autoridad ambiental continuará monitoreando el humedal para evaluar la respuesta del ecosistema durante esta temporada seca.