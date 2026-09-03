Algeciras afronta hoy dificultades escolares por retiro de maestros en una zona rural del Huila

Neiva

La comunidad de El Paraíso, en el sector rural de Algeciras, atraviesa una situación que altera la prestación del servicio educativo mantiene en alerta a las familias. La falta de varios profesionales ha obligado a modificar el desarrollo habitual de las jornadas escolares, afectando a numerosos estudiantes de esta localidad.

Según información suministrada por el mandatario municipal, algunos profesores han iniciado trámites para cambiar de institución, mientras otros permanecen ausentes. El plantel atiende aproximadamente 300 menores entre su sede principal y otros establecimientos vinculados, por lo que la situación representa un reto considerable.

El mandatario local Alexander Martínez, comento que “la decisión estaría relacionada con la preocupación existente por las condiciones de orden público en el territorio, por el cual estamos pasando varios municipios del departamento, aunque hasta ahora no se conocen intimidaciones particulares”.

Desde la administración municipal se pidió intervención de las autoridades departamentales para establecer mecanismos que permitan normalizar cuanto antes la actividad escolar. También se insistió en fortalecer los programas sociales dirigidos al campo, con el propósito de proteger el derecho a la educación y evitar la deserción estudiantil.