Pericongo se prepara para el inicio de obras tras avance en permisos ambientales

La Concesionaria Ruta al Sur y las autoridades departamentales confirmaron el arranque inminente de las obras en Pericongo. Foto Redes Sociales

Neiva

La intervención en el sector de Pericongo, uno de los puntos más complejos de la Ruta 45, entra en una nueva etapa tras la obtención de dos de los tres permisos ambientales requeridos para la obra. La sustracción de reserva de Ley Segunda fue autorizada por el Ministerio de Ambiente y el permiso de aprovechamiento forestal fue otorgado por la CAM.

El único trámite pendiente es el permiso de ocupación de cauce, que, de acuerdo con los tiempos expuestos durante la reunión, podría estar listo hacia finales de noviembre. Sin embargo, la concesionaria aseguró que esto no impide avanzar actualmente con actividades en el sector.

Rueda de prensa desarrollada en la sede de la Cámara de Comercio del Huila. Foto Gobernación del Huila Ampliar Rueda de prensa desarrollada en la sede de la Cámara de Comercio del Huila. Foto Gobernación del Huila Cerrar

“Hoy ya estamos haciendo el aprovechamiento forestal y muy próximamente iniciaremos con la movilización de todos los equipos que requerimos”, explicó Juan Carlos María Castañeda, gerente general de la Concesionaria Ruta al Sur, quien señaló que el proceso constructivo está estimado en dos años debido a la complejidad de la zona.

El proyecto contempla la construcción de dos grandes viaductos, que en conjunto tendrán una longitud de 82 metros. Además, el diseño redujo en un 60% el volumen de excavación previsto sobre la margen izquierda del río Magdalena, con el propósito de disminuir los impactos ambientales de la intervención. Según la concesionaria, Pericongo será la última obra en entregarse dentro del corredor, debido a su complejidad constructiva.