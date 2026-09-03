Reviva el podcast de José Manuel Restrepo Fernández sobre el aporte de Caracol Radio a los medios

Este 2 de septiembre, se conoció la noticia del fallecimiento del destacado ejecutivo José Manuel Restrepo Fernández de Soto, expresidente de Caracol Radio, cuya trayectoria profesional en la empresa recorrió cargos directivos.

Cabe recordar que Restrepo ocupó importantes cargos en las áreas comercial, administrativa y gerencial, además de haber formado parte de importantes momentos en la transformación y consolidación de la cadena.

En el año 2023, a propósito de los 75 años de Caracol Radio, Restrepo presentó el podcast ‘Una Historia de Innovación y Liderazgo’, una producción especial de siete episodios.

En esta serie, se exploró la contribución de Caracol Radio a lo largo de sus más de siete décadas de historia y su impacto en el desarrollo de la radiodifusión en Colombia.

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