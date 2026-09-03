El nadador Juan Manuel Morales vuelve a romper un récord nacional en Brasil

Juan Manuel Morales sigue dejando su nombre en los registros de la natación colombiana. El caleño consiguió un nuevo récord nacional en los 200 metros libre durante el Troféu José Finkel 2026, que se disputa en São Paulo, Brasil.

Morales detuvo el cronómetro en 1:46.20, mejorando en 10 centésimas el récord que él mismo había establecido en 2021 durante el Mundial FINA de Piscina Corta en Abu Dabi, cuando registró 1:46.30.

Esta es la segunda marca nacional que el colombiano consigue durante su participación en el certamen brasileño. Días atrás, había establecido un nuevo récord en los 400 metros libre con un tiempo de 3:42.76, superando su anterior registro de 3:44.00, vigente desde 2021.

El Troféu José Finkel 2026 se desarrolla hasta este viernes 4 de septiembre en las piscinas del Esporte Clube Pinheiros, en São Paulo, con la participación de 441 atletas pertenecientes a 59 clubes.

Con esta nueva marca, Morales vuelve a superar uno de sus propios registros y ratifica el buen momento que atraviesa en la natación de alto rendimiento.