Capturan a mujer señalada de intentar ahorcar a sus tres hijos menores en Ciénaga

Una investigación por un caso de violencia contra tres menores de edad terminó con la captura de una mujer de 34 años en el municipio de Ciénaga, Magdalena. La señalada es investigada por su presunta responsabilidad en una agresión contra sus tres hijos, de 5, 7 y 12 años.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio, después de una discusión entre la mujer y su compañero sentimental. En medio del altercado, presuntamente habría utilizado cuerdas sujetas a una viga de la vivienda para agredir a los menores por el cuello.

El caso fue asumido por investigadores de la Seccional de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes adelantaron las actuaciones judiciales que permitieron obtener una orden de captura contra la mujer, identificada como Barlis Marina Rada Ortiz, por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La capturada quedó a disposición de las autoridades competentes y actualmente enfrenta una audiencia ante un juez de la República, que deberá definir su situación jurídica.