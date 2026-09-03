Procuraduría rechaza recusación contra alcalde de Acevedo y ratifica trámite institucional

Neiva

La Procuraduría Regional de Instrucción del Huila resolvió rechazar por improcedente la recusación presentada contra el alcalde de Acevedo, Edgar Prada Sterling. Tras revisar los argumentos expuestos, la autoridad determinó que no se acreditó una actuación administrativa específica que justificara la separación solicitada.

De acuerdo con la decisión, tampoco se configuraron elementos suficientes para apartar de manera general al mandatario de la Junta Directiva de la E.S.E. Hospital San Francisco Javier de Acevedo. El pronunciamiento busca brindar claridad jurídica frente al trámite y garantizar que las actuaciones se desarrollen conforme a las normas vigentes.

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El mandatario Edgar Prada Sterling, expreso que “desde la administración municipal recibimos, la determinación destacando la importancia del debido proceso y la presunción de legalidad. Reiteró que cualquier señalamiento debe ser evaluado por las autoridades competentes y sustentado en hechos y pruebas”.

Finalmente, la administración hizo un llamado a mantener la tranquilidad y evitar escenarios de confrontación que puedan afectar al municipio. Lo que se quiere es aclarar los hechos y tener una buena relación y sana convivencia entre los entes que prestan servicio a la comunidad.