Apicultores de Acevedo protegen abejas nativas y convierten la conservación en sustento rural

Neiva

En Acevedo, un grupo de 21 campesinos encontró en la apicultura una alternativa para proteger la biodiversidad. La asociación trabaja en la conservación de abejas nativas y especies forestales como el roble negro. Su actividad está estrechamente ligada a la protección de la polinización y al cuidado de los ecosistemas. Además, cuentan con el sello de Negocio Verde.

La miel 100 % natural es el principal producto de esta organización, cuya producción depende de las condiciones climáticas. Las lluvias intensas pueden dificultar la alimentación de las abejas y obligan a fortalecer el manejo de las colmenas. La miel se comercializa en Huila y otras regiones del país, además de llegar a Ecuador y Perú.

Thalya Ordóñez Villota, representante legal de la Asociación Grupo Ecológico Los Castores, afirmo que “uno de los principales retos para los apicultores son las fumigaciones con productos químicos realizadas cerca de los apiarios. El uso de drones para estas aplicaciones también nos genera preocupación, debido a la acción de los vientos sobre los cultivos”.

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La organización surgió también de un proceso de transformación de campesinos que entregaron sus motosierras y dejaron la tala. Con el acompañamiento ambiental recibieron apoyo para desarrollar proyectos de apicultura y generar nuevos ingresos. Ahora adelantan procesos de educación ambiental dirigidos a niños y jóvenes de instituciones educativas de Acevedo.