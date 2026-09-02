30 municipios del Huila aseguran transporte escolar para 16.501 estudiantes

Neiva

Un total de 30 municipios no certificados del Huila tienen asegurado el transporte escolar, tras la firma de un convenio entre la Gobernación y las administraciones municipales. La inversión global asciende a $11.359 millones, incluyendo los recursos destinados a la supervisión.

El convenio permitirá garantizar el traslado de 16.501 estudiantes a través de 800 rutas escolares, especialmente en zonas rurales y municipios donde persisten riesgos asociados a la violencia y el reclutamiento de menores.

Entre los municipios con mayores asignaciones están La Plata, con $2.334 millones para 2.038 estudiantes; Garzón, con $887 millones para 1.372; y La Argentina, con $885 millones para 360 estudiantes. También se priorizaron zonas como Íquira, Algeciras y San Agustín.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera destacó que el transporte escolar busca reducir las barreras de acceso a las aulas. “La distancia entre la casa de un niño y su escuela nunca debe convertirse en la distancia entre ese niño y su futuro”, afirmó el mandatario.