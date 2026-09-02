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02 sep 2026 Actualizado 23:59

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30 municipios del Huila aseguran transporte escolar para 16.501 estudiantes

El convenio contempla 800 rutas escolares y una inversión de $11.359 millones, con prioridad en zonas rurales.

Garantizado el transporte de 16.501 estudiantes a través de 800 rutas escolares. Foto Relacionada

Garantizado el transporte de 16.501 estudiantes a través de 800 rutas escolares. Foto Relacionada

Garantizado el transporte de 16.501 estudiantes a través de 800 rutas escolares. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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Un total de 30 municipios no certificados del Huila tienen asegurado el transporte escolar, tras la firma de un convenio entre la Gobernación y las administraciones municipales. La inversión global asciende a $11.359 millones, incluyendo los recursos destinados a la supervisión.

El convenio permitirá garantizar el traslado de 16.501 estudiantes a través de 800 rutas escolares, especialmente en zonas rurales y municipios donde persisten riesgos asociados a la violencia y el reclutamiento de menores.

Entre los municipios con mayores asignaciones están La Plata, con $2.334 millones para 2.038 estudiantes; Garzón, con $887 millones para 1.372; y La Argentina, con $885 millones para 360 estudiantes. También se priorizaron zonas como Íquira, Algeciras y San Agustín.

El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera destacó que el transporte escolar busca reducir las barreras de acceso a las aulas. “La distancia entre la casa de un niño y su escuela nunca debe convertirse en la distancia entre ese niño y su futuro”, afirmó el mandatario.

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