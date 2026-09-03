Jerome Sanabria interpuso denuncia penal por hostigamiento y amenazas en contra suya y de su familia

Jerome Sanabria, asesora del Gobierno de Abelardo de la Espriella, denunció públicamente haber sido víctima de algunos hechos delictivos en su casa, lo que incluso define como hostigamiento y amenazas en su contra.

“Es una denuncia que yo hice ayer públicamente en mis redes sociales”, dijo, mencionando que se ha enfrentado a esto tres veces.

“El domingo estaba en mi casa, yo vivo en un conjunto residencial, son muchas torres, y escuché cómo se rompió un vidrio. Fuimos a revisar qué había pasado, mientras mi mamá estaba barriendo el vidrio, vio cómo tiraban otra piedra el vidrio, o sea que se trataba no de un error, sino de que alguien estaba intentando romper los vidrios. Bajó y habló con dos muchachos, los presuntos responsables de esta situación, ambos, empezaron a insultarla, a tratarla mal, a decir que ellos no habían roto el vidrio y resulta que sí fueron ellos”, dijo detallando que uno de ellos vive en su conjunto.

Asimismo, detalló que en dichos vidrios había afiches de Abelardo de la Espriella.

Además, contó que ayer (miércoles 2 de septiembre) iba saliendo de su casa y en la cartelera informativa del conjunto habían dos imágenes suyas, con memes que le han hecho.

“Eso significa hostigamiento, significa amenaza”, dijo.

Por otro lado, contó que llevan más de una semana intentando hackear su cuenta de Instagram. “Desde todos los frentes han venido atacando”.

“Ayer puse la denuncia penal en la Fiscalía con mi abogado Francisco Bernate por hostigamiento y amenazas. Ya tenemos identificadas a las dos personas, pero pues la verdad es preocupante porque saben dónde vivo, saben cuál es mi torre, saben cuál es mi apartamento”, aseguró.

Sanabria subrayó que siente temor por su integridad y por la de su familia. “Mi familia ya no entra en la casa tranquilos porque saben en dónde vivo. Algunas personas me decían, no, pero ¿para qué dejaste los afiches de Abelardo? Y es que ¿por qué no los puedo dejar? O sea, es mi casa, es mi ventana, yo puedo dejarlos ahí tranquilamente. La verdad me da miedo, yo esperaría tener un contacto directo con las autoridades".

No obstante, aclaró que no le interesa tener un esquema de seguridad de la UNP. “No quiero camionetas, no quiero escoltos, eso no me interesa, lo único que me interesa es que se ponga en el debate público esto y que entendamos que por más diferencias ideológicas que uno tenga, nada nos valida para ir a atacar la integridad de otra persona”.