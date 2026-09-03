Piden a la Supersalud cambiar a la interventora de la Unidad de Salud de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal del Partido de la U, Camilo Acevedo, denunció que la agente interventora de la Unidad de Salud, Edilma Isabel Hurtado, firmó 804 contratos por un valor superior a los $23 mil millones pese a que su labor era la de la estabilización financiera de la entidad.

“Es preocupante, estudiamos la intervención forzosa, pero encontramos que tiene una capacidad de contratación pese a que estas figuras se utilizan para salvar las entidades, pero hemos visto que el resultado es claro, 804 contratos desde el mes de diciembre hasta el 31 de julio de 2026, situación que nos preocupa”, dijo Camilo Acevedo.

Ante la situación encontrada, el cabildante del Partido de la U anunció que radicará ante la Superintendencia de Salud la petición para que se remueva a la gerente interventora de la USI y se analice entregar nuevamente el manejo de la USI a la Alcaldía de Ibagué.

“Lo primero es que sea removida del cargo la doctora Edilma Isabel Hurtado y en segunda medidas se evalué la entrega de la Unidad de Salud a la administración, la cura resultó ser más cara que la enfermedad”, destacó.

Por otra parte, sostuvo que las Unidades de Salud de Ibagué siguen en ruinas, además sostuvo que los equipos básicos de salud que se contrataron no correspondían a personal del sector, sino administrativos.

“La incapacidad de llegar a los territorios, tienen equipos básicos y el personal no corresponde a l sector salud, sino administrativos, la pregunta es ¿Cómo se han manejado los recurso?”, manifestó Acevedo.

Finalmente, sostuvo que esta discusión por el manejo de la USI debe sacarse de lo político, para poder obtener resultados reales, además que debe ser técnica para poder encontrar el camino para la solución a la problemática que se enfrenta.