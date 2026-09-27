Iván Cepeda cuestionó a De la Espriella por incendios en Tolima y anunció que donará su prima

Imagen de referencia | Iván Cepeda en rueda de prensa: Colprensa / Abelardo De La Espriella en rueda de prensa - Edificio de Gobierno: Getty Images.

Tolima

El senador Iván Cepeda, líder de la oposición en el Congreso de la República, se pronunció para cuestionar duramente al presidente Abelardo de la Espriella, por lo que considera una floja respuesta a los incendios forestales en el Tolima, que han consumido más de 65 mil hectáreas.

Lo hizo a través de un video publicado en redes sociales, en el que envió un “mensaje de urgencia” para que aumenten los esfuerzos que permitan ayudar a las comunidades y bosques que han sido consumidos por los incendios.

“Menos show, menos espectáculo, señor De la Espriella, y atender las poblaciones y la riqueza natural, porque está corriendo peligro nuestra biodiversidad. Por ejemplo, una cosa que dicen los habitantes de estos territorios es que las reservas de agua del oriente del Tolima están en grave riesgo”, acotó.

El senador Cepeda hizo referencia a un incendio de gran magnitud en el Bosque de Galilea, una de las reservas naturales más importantes del Tolima y Colombia. Sin embargo, en el Tolima no se tiene reporte oficial de este incendio.

“En el Bosque de Galilea, que es el último bosque premontano que hay en el país, se están consumiendo 26 mil hectáreas, y el llamado que hace la población es a que se actúe de manera inmediata porque aún puede controlarse este incendio. Allí hay especies que son de carácter endémico, pájaros que no hay en ninguna otra parte del mundo y que corren peligro de extinguirse con este incendio”, aseguró Cepeda.

Por último, el congresista anunció que donará su prima especial del último mes a los damnificados por los incendios forestales en el Tolima, es decir, unos 18 millones de pesos.

“He decidido donar esta prima especial, y en este caso este mes lo haré para algunas organizaciones sociales, precisamente en el departamento del Tolima, para socorrer a las víctimas y damnificados de este departamento frente a los voraces incendios”, reveló.

Las autoridades del Tolima por ahora solo reportan dos incendios forestales activos, en la represa de Prado y el municipio de Chaparral.