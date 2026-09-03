Cortolima abre proceso contra la Alcaldía de Ibagué por daños ambientales en obra vial

Tolima

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) inició un proceso sancionatorio ambiental contra la Alcaldía Municipal de Ibagué por aparentes irregularidades en la pavimentación de la vía rural que comunica la vereda Ambalá con el barrio Calambeo, también conocida como la “Carretera de los siete colores”.

A través de la Resolución 5307 del 31 de agosto de 2026, la corporación abrió el proceso por presuntas infracciones en las obras desarrolladas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué.

Las principales infracciones guardan relación con la intervención de la zona protectora del drenaje de la quebrada San Antonio; la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición; afectaciones sobre árboles debido a las obras, además de la tala de algunos individuos.

“Este Despacho considera que existen unos hechos constitutivos de infracción ambiental, atentatorios contra la flora como recurso natural renovable de vital importancia en nuestro ecosistema y que transgreden el ordenamiento positivo”, se lee en la Resolución.

Además, la corporación señaló que la Alcaldía no cuenta con los permisos ambientales necesarios para realizar la intervención del carreteable, que comprende 3,5 kilómetros de pavimentación.

“Se tiene que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, no cuenta con permisos ambientales para la ejecución de las obras adelantadas a lo largo del carreteable objeto de inspección”, advierte Cortolima.

De acuerdo con la Alcaldía, las obras ya alcanzan un avance del 80 % en su ejecución y se prevé que sean entregadas en octubre. “No es cuento, ya va el 80 % de la placahuella más grande que va a tener nuestra ciudad. Una solución del campo para la ciudad”, expresó en su momento la alcaldesa Johana Aranda sobre la ruta que conectaría el sector de Calambeo con la comuna Seis de la ciudad.

Sin embargo, ahora queda en entredicho la terminación de la vía tras el proceso que abrió la corporación contra la Alcaldía.