Accidente de tránsito ocasionó cierre de la vía Ibagué – Mariquita

Tolima

Las autoridades de tránsito confirmaron que en la mañana del viernes 25 de septiembre se registró cierre total de la vía Ibagué – Mariquita por un accidente de tránsito en el kilometro 33 de este corredor vial que conecta hacia el norte del departamento.

En el siniestro vial se vieron involucrados tres vehículos que quedaron sobre la vía lo que ocasionó problemas de movilidad durante casi toda la mañana mientras las autoridades de tránsito adelantaron la remoción de los vehículos.

“En la vía Ibagué - Mariquita en el kilómetro 33 se presentó un choque múltiple que dejó como resultado a los conductores ilesos, además del cierre de la vía mientras unidades de la seccional de tránsito junto con la concesión Alternativas Viales adelantaron el retiro de los automotores”, destacó Mario Tovar, secretario de Tránsito y Transporte del Tolima.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Edilberto Díaz Guarín de Puerto Tejada, Cauca, Noe Mora de Cajamarca, Tolima y Jhon Faver Carvajal de Armenia.

La hipótesis del siniestro vial es por posible pérdida del control de uno de los conductores de los vehículos. Además, por la fuerte lluvia que caía al momento del accidente de tránsito.