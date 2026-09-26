“Tolima está en una zona sísmicamente muy activa”: advierte la geóloga Martha Calvache

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la reconocida geóloga y exdirectora del Servicio Geológico Colombiano, Martha Calvache, indicó que la principal hipótesis sobre el enjambre de sismos que se presenta en el Tolima guarda relación con el terremoto del 10 de agosto.

Tras registrar más de 800 sismos en menos de una semana, el Tolima permanece sumido en medio de la incertidumbre y la angustia. La experta sostiene que, en realidad, Chaparral tenía las condiciones para ser una zona muy activa sísmicamente y que el terremoto de magnitud 7.4 lo único que hizo fue liberar la energía necesaria.

“En Chaparral hay un sistema de fallas que puede generar sismos, que seguramente fue afectado por el sismo principal, y como consecuencia del primer sismo se han desencadenado estos que se están viendo en el Chocó. Lo principal es que las condiciones estaban dadas como para que, si yo tenía el vaso lleno y hay una gota que derramó el vaso, haya sido el sismo del 10 de agosto”, acotó.

Calvache enfatizó que el Tolima es una zona más sísmica de lo que pueden considerar sus habitantes, pese a lo poco frecuentes que son los enjambres o temblores de gran magnitud en el departamento.

“El mensaje para los tolimenses es reconocer que el Tolima está en una zona sísmicamente, geológicamente, muy activa. Los procesos geológicos que se dan en un país como Colombia, donde hay unas cordilleras muy jóvenes, y que el Tolima está enmarcado en el borde oriental de la cordillera Central y el borde occidental de la cordillera Oriental, y esas cordilleras tienen toda la energía”, explicó la experta.

Una de las principales preguntas que se hacen los tolimenses es hasta cuándo se extenderá el enjambre de sismos. La geóloga indicó lo siguiente:

“Uno no sabe cuán grande y por cuánto tiempo puede seguir un enjambre sísmico. En líneas generales, uno esperaría que esa energía vaya disminuyendo y se vaya calmando, pero no es posible decir o garantizar que no va a pasar nada. Sería aventurado hacer un pronóstico sobre en qué momento puede parar. Puede haber enjambres que se prolongan mucho en el tiempo”, aclaró.

Sin embargo, la experta descartó parcialmente que el enjambre del Tolima pueda desencadenar un nuevo terremoto como el del 10 de agosto, especialmente por encontrarse muy lejos de zonas costeras.

“Las mayores magnitudes que se pueden generar es cuando las placas se encuentran, y esa zona se llama zona de subducción, donde el potencial de generar sismos es el más grande. Y Colombia tiene en el Pacífico ese potencial. La zona al frente de las costas de Nariño, Cauca, Valle y Chocó tiene el potencial de generar sismos grandísimos”, detalló.

Y agregó que: “Pero esa magnitud de sismos, ese potencial de generar sismos grandes, no corresponde a zonas como Tolima o Chaparral. Sismos de esa magnitud no se esperarían en una zona más interna. Eso no quiere decir que nunca se puedan presentar, como de hecho ha sucedido en el pasado”.

A la fecha, la magnitud máxima reportada en el Tolima en el marco de este enjambre ha sido de 4.5 grados en la escala de Richter.