Agente interventora del Hospital del Líbano anuncia nueva licitación tras reparos de Procuraduría

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la agente interventora del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano, Nelly Belén Arsuza, anunció que lanzarán un nuevo proceso de licitación pública para ampliar y modernizar la planta física, luego de que la Procuraduría General de la Nación pidiera tumbar el primer intento.

La agente interventora reconoció que, como lo advirtió la Procuraduría, la primera licitación carecía de información suficiente sobre los estudios, diseños y planeación del proyecto por $76.000 millones.

“Este proceso tiene algunas situaciones que es imperativo rehacer, por eso decidimos hacer cierre jurídico de la licitación y nuevamente hacer convocatoria teniendo en cuenta las observaciones y advertencias que nos hizo la Procuraduría, basados en los principios de legalidad y transparencia”, admitió Arsuza.

La agente interventora aclaró que el hospital todavía cuenta con los recursos en la fiducia, con los cuales buscan ampliar o modernizar la sala de urgencias, los quirófanos, entre otras áreas.

“La noticia positiva para la región es que el hospital tiene los recursos para hacer toda su ampliación, su reforzamiento estructural y remodelación, cumpliendo todos los requisitos técnicos de habilitación, porque uno de los motivos de la intervención fue precisamente ese”, acotó.

Desde octubre de 2023 fue intervenido el Hospital del Líbano, el cual lleva el nombre del padre del entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En el plano político, siempre se mencionó que el exministro estuvo detrás de la intervención al hospital del municipio de donde es oriundo; intervención que se mantuvo durante lo restante del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“La Procuraduría habla sobre falencias en el proceso de licitación, no en el proyecto como tal. Habla de la posible omisión en la publicidad de estudios y diseños, de la parte del presupuesto del proyecto, de una falta de explicitud, pero nosotros ya les contestamos”, aseguró la interventora sobre las dos comunicaciones del Ministerio Público para que suspendiera o reevaluara la primera licitación.

Se prevé que la próxima semana lancen la nueva licitación, según la agente interventora. A partir de esa fecha, se contarán 45 días para la adjudicación del esperado y polémico proyecto.