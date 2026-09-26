Asamblea del Tolima dio luz verde para la venta del emblemático Hotel Ambalá de Ibagué

El hotel Ambalá esta ubicado en la calle 11 entre las carreras Segunda y Tercera. / Archivo Caracol Radio

Tolima

En segundo debate, la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima aprobó el proyecto que autoriza la enajenación para que la Gobernación del Tolima pueda vender el emblemático Hotel Ambalá, que otrora fue el más prestigioso de Ibagué.

Durante la ponencia, el diputado Brayam Escandón sustentó que el Hotel Ambalá es un bien improductivo que genera un gasto superior a los 400 millones de pesos anuales para el erario de los tolimenses por concepto de mantenimiento y vigilancia, además de presentar un avanzado estado de deterioro y desvalorización.

El ponente agregó que la Gobernación del Tolima buscó otros mecanismos, como el arrendamiento o la puesta en marcha de una Asociación Público-Privada, sin que hubiera interesados en asumir el reto de invertir los recursos suficientes para poner de nuevo en marcha el Hotel Ambalá.

“Se agotaron todos los escenarios que el gobierno departamental ha realizado para la recuperación, lo cual han sido los arrendamientos, las concesiones, las APP, pues ahora es adelantar el procedimiento constitucional y legal de la enajenación”, fue lo que dijo la secretaria Administrativa del Tolima, Yurany Prieto.

Ahora la administración de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tiene la vía libre para vender el inmueble del Hotel Ambalá.

“Hemos logrado la facultad por medio de la cual el Gobierno Departamental iniciará todos los trámites de acuerdo al ordenamiento jurídico para hacer la enajenación del bien inmueble denominado Hotel Ambalá”, indicó la funcionaria.

Con la aprobación en plenaria, el Gobierno departamental queda facultado para adelantar el procedimiento constitucional y legal para la venta del bien, que tiene un avalúo catastral de 25 mil millones de pesos, mientras que el comercial es de apenas 14 mil millones.