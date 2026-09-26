Capturan a hombre que atacó con un machete a su pareja en plena vía pública de Cajamarca, Tolima

Tolima

Conmoción e indignación ha generado en el Tolima el video que se hizo viral en redes sociales, donde se ve a un hombre que ataca con un machete a una mujer en plena vía pública del municipio de Cajamarca. El agresor fue capturado por las autoridades en flagrancia.

Según se ve en las cámaras de seguridad del sector, los hechos se presentaron sobre las 8:25 de la mañana del 24 de septiembre. Ocurrieron en vía pública del barrio Evelio Gómez, donde un hombre, según las imágenes, persigue y ataca con machete a una mujer, quien resultó ser su pareja sentimental y madre de sus tres hijos.

Caracol Radio pudo establecer que se trata de Juvenal Antonio Cudris Manjarrés, quien, al parecer, habría reaccionado de esa manera luego de que su pareja sentimental tomara la decisión de terminar su relación e irse del hogar junto a sus hijos. Durante varias cuadras, persiguió a la mujer y lanzó ataques en su contra con el machete.

Tras los gritos de auxilio de la mujer, una rápida reacción de las patrullas de la Policía Nacional permitió la captura del hombre, proceso que fue acompañado por la Alcaldía de Cajamarca, a través de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno.

Luego, Juvenal Antonio Cudris Manjarrés fue presentado por un fiscal delegado de la Seccional Tolima ante un juez de control de garantías, quien le imputó el delito de tentativa de feminicidio. Al final de la audiencia de legalización de captura, le fue impuesta al hombre medida de aseguramiento en centro carcelario, aunque no aceptó el cargo.

Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de la mujer agredida, quien aparece en el video huyendo desesperadamente de su pareja o expareja.