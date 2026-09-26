Campesino murió por ayudar a liquidar un incendio forestal de un vecino en Rovira, Tolima

Tolima

Es desgarrador el relato de los seres queridos de Melkin Bautista, un campesino de 43 años que murió luego de sufrir quemaduras en su cuerpo por intentar ayudar a un vecino a apagar un incendio forestal en su finca. Es una historia que refleja el drama por el que atraviesa el Tolima debido a los incendios forestales que completan casi dos meses.

Los hechos ocurrieron en la vereda Palo Alto de Rovira, hace un par de semanas. Melkin se sumó como voluntario para ayudar a sofocar las llamas en una finca de un vecino, pero lastimosamente cayó muy cerca del fuego.

“Todos se dirigieron al lugar de un vecino a ayudar a controlar el incendio. Mi hermano dijo que se tropezó con una raíz, cayó en un hueco, y la motobomba que cargaba no lo dejó salir y ahí las llamas lo alcanzaron y envolvieron. Él perdió el conocimiento y, al despertar, intentó apagarse las llamas él mismo, pero no pudo. Otras personas lo apagaron, pero se había quemado”, reveló Rocío Bautista, hermana de Melkin.

El solidario campesino sufrió quemaduras de segundo grado y, en algunos casos, profundas. Tuvo que ser remitido de Rovira al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, donde lamentablemente murió sobre las 9:30 de la noche del viernes 26 de septiembre.

“Se suponía que él no tenía por qué morirse. El subgerente del Federico de La Francia fuimos a hablar con él y nos dijo que estaba en buenas manos en la sede de El Limonar, que tenía las herramientas y los especialistas. Que si ellos pensaran que no podían tratarlo, hace rato lo habían trasladado. No entendemos por qué dijo eso en horas de la mañana y por la noche murió”, cuestionó Rocío.

Al parecer, todo habría iniciado el lunes 21 de septiembre, cuando le realizaron una serie de intervenciones. La familia teme que allí habría “pescado” una bacteria y comenzaron sus complicaciones de salud, más allá de las quemaduras.

“Mi hermano estaba muy quemadito y, lastimosamente, no lo logró. No sabemos bien qué fue lo que pasó. A él ya le habían raspado las quemaduras y, a partir de ahí, fue que se agravó, porque el lunes ya estaba despertando y hablando por medio de señas. Y a partir de la raspada de sus quemaduras empezó de para atrás y empeoró”, relató Rocío.

A la familia, según el relato de la hermana, le informaron que a Melkin le ingresó una bacteria a la sangre, por lo que lo indujeron a un coma, ya que se le inflamaron los pulmones y tenía una presión arterial muy baja.

“Por favor, esclarezcan qué fue lo que pasó con mi hermano, por qué, si se suponía que había llegado de una manera, terminó así. Se suponía que él no tenía por qué terminar así. Queremos que se esclarezca qué pasó”, pidió ella.

Además de las hectáreas consumidas y las viviendas afectadas, los incendios forestales en el Tolima también han costado vidas humanas. El de Melkin es el segundo caso que se conoce de un campesino muerto por intentar ayudar a sofocar los devastadores incendios del último tiempo.