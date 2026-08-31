EPM inicia cortes de agua día por medio en cinco comunas de Medellín

Medellín, Antioquia

EPM inició este lunes 31 de agosto el esquema de interrupciones programadas del servicio de acueducto en sectores del nororiente y centro-oriente de Medellín, debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y la disminución de la disponibilidad de agua.

Los cortes se realizarán día por medio, en horarios que van desde las 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente, y están programados durante aproximadamente un mes.

Cinco comunas tendrán interrupciones

El esquema que comenzó este lunes incluye sectores de las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa y Buenos Aires.

Los sectores incluidos en el esquema 1, que comenzó el 31 de agosto, son:

Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2.

Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza N.° 2. Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2.

La Cruz, María Cano-Carambolas, San José de La Cima N.° 1 y Versalles N.° 2. Aranjuez: Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1.

Campo Valdés N.° 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central N.° 1. Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam.

Las Estancias, San Antonio y Villa Liliam. Buenos Aires: Barrios de Jesús.

El esquema 2, que comenzará este martes 1 de septiembre, contempla otros sectores de estas mismas comunas:

Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

Manrique Oriental y Santa Inés. Aranjuez: Manrique Central N.° 2.

Manrique Central N.° 2. Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas. Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

Alejandro Echavarría y Caicedo. Candelaria: Los Ángeles y Boston.

Los cortes serán intercalados

EPM estableció un calendario para alternar los días de interrupción entre los dos esquemas. De esta manera, mientras los sectores de un grupo tendrán suspensión del servicio, los del otro contarán con suministro.

El calendario contempla interrupciones en los siguientes días de septiembre:

Esquema 1: 31 de agosto, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30 de septiembre.

Esquema 2: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 y 29 de septiembre.

Algunos sectores podrían tener fechas diferentes

EPM aclaró que en algunos barrios existen sectores que pueden recibir el agua desde circuitos de acueducto diferentes, por lo que la fecha de inicio de la interrupción puede variar.

Entre estos sectores están algunos de Manrique, como Campo Valdés N.° 2, El Pomar, El Raizal, La Salle, Las Granjas, Oriente, Manrique Central N.° 2, San José de La Cima N.° 2 y Versalles N.° 1.

También hay sectores de Villa Hermosa, entre ellos El Pinal, Enciso, La Ladera, La Libertad, Los Mangos, Sucre, Trece de Noviembre y Villatina.

EPM pide almacenar solo el agua necesaria

Ante las interrupciones, la empresa recomienda a los usuarios prepararse y almacenar únicamente el agua potable que necesitan durante el periodo de suspensión.

La información específica sobre si cada instalación comienza con el esquema del lunes 31 de agosto o del martes 1 de septiembre puede consultarse a través de Ema, la asesora virtual de EPM en WhatsApp, utilizando el número de contrato de la factura.

Los cortes hacen parte de las medidas adoptadas por EPM ante la reducción de las lluvias y la disponibilidad de agua en sus sistemas de abastecimiento.