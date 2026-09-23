Convocan consejo extraordinario de seguridad por casos de hurto en Montería

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció un consejo extraordinario de seguridad ante la ola de atracos que ha venido enfrentando Montería. El último caso se registró en horas de la tarde del pasado 21 de septiembre en el centro de la ciudad, donde hombres armados cometieron un millonario hurto en la joyería Mazal.

“Convocamos Consejo Extraordinario de Seguridad para el próximo martes (28 de septiembre) con toda la institucionalidad y con nuestro alcalde de ciudad capital de Córdoba, Hugo Kerguelén”, informó el mandatario departamental a través de la red social X.

“Revisaremos varios aspectos y tomaremos las acciones que correspondan para seguir fortaleciendo la seguridad y la tranquilidad de todos los cordobeses y visitantes”, agregó.

Finalmente, sostuvo que “desde la Gobernación de Córdoba estamos listos para seguir trabajando de manera articulada, y respaldar a nuestros miembros de la Fuerza Pública, y a la Rama Judicial para que pueda actuar con mayor eficacia”.

Las autoridades de Policía han insistido en que los últimos casos de atracos serían atribuidos a delincuentes que han llegado de otras zonas del país por esta época de fin de año.