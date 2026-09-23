Autoridades imponen más de 100 comparendos durante la jornada del Día sin Carro en Montería

Montería

Las autoridades de Policía conformaron que durante la jornada del Día sin Carro se impusieron 118 comparendos por infracción al Decreto 0370 de 2026, por el cual se restringía la circulación de vehículos en la ciudad desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. de este 22 de septiembre, salvo excepciones.

“Durante la actividad, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, en articulación con la Secretaría de Tránsito Municipal y demás autoridades locales, desplegaron acciones de control, regulación y acompañamiento en los principales corredores viales de la ciudad, garantizando el cumplimiento de las disposiciones establecidas y el normal desarrollo de la jornada”, sostuvo la Policía Metropolitana de Montería.

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Tras lo expuesto, se habrían obtenido los siguientes resultados:

Infracciones impuestas

* Violación al Decreto: 94

* Otras infracciones: 24

Inmovilizaciones

* Motocicletas: 93

* Vehículos tipo automóvil: 3

Resultado general

* Total comparendos impuestos: 118

* Total vehículos inmovilizados: 96

Pese al balance, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, informó que “los resultados obtenidos reflejan el trabajo articulado entre las autoridades y nuestro compromiso permanente con la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Continuaremos adelantando acciones de prevención, control y educación para fortalecer una movilidad segura y responsable en beneficio de todos los monterianos”.

Más de 100.000 vehículos dejaron de circular durante este 22 de septiembre en la ciudad de Montería.