¿Cuánto se ha recuperado del Cartel de la Educación en Córdoba? Fiduprevisora deberá responder. Foto: Getty Images( Thot )

Montería

Caracol Radio conoció un reciente fallo de tutela emitido por parte del Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería, Córdoba, en el que se ordena a la Fiduprevisora S.A. que un término no superior a las 48 horas informe de manera clara el monto total de los recursos recuperados tras el escándalo de corrupción denominado ‘Cartel de la Educación’.

El fallo está relacionado con el proceso contra el exalcalde de Purísima, Córdoba, Daniel Eduardo López Palencia y el abogado Robert de Jesús Montes López, en el que se determinó que los recursos públicos desviados superaron los $64.000 millones.

La acción de tutela fue instaurada por el procurador judicial Adolfo Mario Toscano Hernández, quien solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fiduprevisora S.A. “informar que del valor desviado ($64.925.241.054), cuánto se ha recuperado y qué acciones administrativas y judiciales se han adelantado para recuperar el dinero indebidamente apropiado por los condenados, especificando despachos, radicados y estado actual”.

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Frente a lo expuesto, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Montería dispuso “tutelar el derecho fundamental de petición”.

Asimismo, ordenó que “se proceda a comunicar una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente respecto a la petición presentada el 24 de octubre del año 2025, atendiendo de manera individual y completa las solicitudes formuladas”.

Pese a que la decisión se conoció el pasado 15 de septiembre de 2026, aún no se habría dado respuesta por parte la Fiduprevisora.

Mientras, el exalcalde de Purísima, Daniel Eduardo López Palencia, obtuvo una sustitución de medida y seguirá pagando la condena de más de 8 años de prisión en su domicilio por peculado por apropiación.

¿En qué consistió la investigación relacionada con el escándalo de corrupción?

Caso concreto:

De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía, “un grupo de abogados, entre quienes se destacan Robert de Jesús Montes López y Daniel Eduardo López Palencia, acordaron con un Juez Promiscuo del Circuito del municipio de Planeta Rica -Córdoba- defraudar el patrimonio económico del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, presentando demandas para el pago de prestaciones sociales, para lo cual falsificarían documentos”.

Asimismo, se estableció que “acorde con ese plan, en el año 2011, los abogados instauraron 12 demandas ejecutivas laborales en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y contra la Fiduciaria Previsora S.A., esta última en condición de administradora de los recursos de dicho Fondo, con las cuales acompañaron poderes con notas de presentación personal, resoluciones que reconocían ajustes de pensiones por parte de la Secretaría de Educación Departamental, certificaciones de notificación, ejecutoria y archivo de las resoluciones; documentos, en su totalidad, de origen espurio”.

“Con fundamento en dichos documentos, el juez, quien tenía conocimiento sobre su falsedad, libró mandamiento de pago a favor de 1403 presuntos docentes del departamento de Córdoba e ilegalmente ordenó la medida cautelar de embargo de los dineros que la demandada tenía en las cuentas corrientes administradas por Fiduprevisora S.A.”, detalla la investigación.

“En los procesos identificados con las radicaciones 2011-00123, 2011-00089 y 2011-00087, se dispuso a pagar diferentes cantidades de dinero que ascendieron a la suma de $64.925’241.054,38”, concluyó.