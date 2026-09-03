Ministro israelí presenta plan para vaciar Gaza de palestinos

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, presentó un plan para desalojar a los palestinos de la Franja de Gaza y enviarlos al extranjero.

Ben Gvir, del partido de extrema derecha Poder Judío, presentó una propuesta para expulsar a 250.000 palestinos de Gaza en un año, un proyecto con un marcado enfoque electoral antes de las elecciones generales del 27 de octubre en Israel.

‘Alentar la emigración’

El resto de los aproximadamente dos millones de habitantes de este territorio devastado por la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás se irían a lo largo de los seis años siguientes.

“Es realista”, declaró el ministro, miembro de la coalición en el poder y criticado regularmente en el extranjero.

“Tenemos que alentar la emigración de los habitantes de Gaza”, agregó Ben Gvir, quien declaró que, en su opinión, el plan no significa obligar a los palestinos a abandonar sus tierras.

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También afirmó que varios países están “dispuestos” a acoger a los gazatíes. No especificó cuáles.

Crimen de guerra

El desplazamiento forzado de civiles de un territorio ocupado se considera un crimen de guerra según la Convención de Ginebra.

En la memoria de los palestinos, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras remite a la “Nakba”, un término que significa catástrofe y describe el éxodo de 1948 tras la fundación del Estado de Israel.

Ben Gvir es un aliado clave en la frágil coalición del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, del partido de derecha Likud, pero sus comentarios ya han generado condenas internacionales.

En agosto, el ministro dijo que Israel debería matar a “30 o 40” personas cada noche en Gaza, lo que generó repudio de la ONU y de países como Francia y Alemania.

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Las elecciones del 27 de octubre se anuncian muy reñidas y no está claro que los partidos que actualmente integran el gobierno sigan en el poder.

El ministro de Defensa, Israel Katz, del Likud, afirmó que el gobierno tiene planes para desplazar a los palestinos de Gaza, pero está a la espera de que Estados Unidos decida a dónde llevarlos.