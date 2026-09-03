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“Me genera desprecio”: Diana López, hija de concejal asesinado por el que condenaron a ‘Kiko’ Gómez

La periodista Ana López Zuleta, hija del concejal de Barrancas asesinado Luis Gregorio López, reaccionó a la entrevista de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez en 6AM W desde su lugar de reclusión.

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“Escuchar a ‘Kiko’ Gómez, el asesino de mi papá, me produce asco, indignación y desprecio. Es un descarado”, escribió.

Mencionó que desde hace tres meses interpuso una denuncia por amenazas en la que advirtió sobre planes en contra de varias personas: “Ojalá las autoridades hagan algo”.

El mensaje llega luego de el presidente de la Corte Suprema emitiera una alerta por supuestas amenazas de ‘Kiko’ Gómez y de que se produjera un ataque contra la sede de la Procuraduría.

En contexto: Magistrado de la Corte Suprema alerta por posibles riesgos tras condena contra ‘Kiko’ Gómez

Y es que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ratificó la condena de 31 años de cárcel a ‘Kiko’ Gómez por el asesinato del concejal y revocó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que le había quitado el delito de homicidio.

¿Qué dijo ‘Kiko’ Gómez desde la cárcel?

En conversación con 6AM W, negó cualquier relación con el ataque a la Procuraduría y las amenazas a los magistrados de la Corte Suprema.

“El primer sorprendido y el más preocupado en esta situación soy yo, ya que en ningún momento he pensado en represalias contra nadie por la condena proferida en mi contra”, aseguró.

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Sostuvo que lleva encarcelado 13 años y no tendría sentido para él atacar a los magistrados que participaron en los procesos en su contra.

“¿Por qué tomaría esa decisión si ya yo tengo una condena de 55 años que vengo purgando y tengo 68 años, prácticamente una cadena perpetua? No veo el motivo por el que tenga yo que tomar una decisión de ese tipo, que no me favorecería a mí en nada”, sostuvo.