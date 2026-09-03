Madres denuncian suspensión de terapias para 160 niños en Cúcuta

Cúcuta.

En las instalaciones del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, en Cúcuta, un grupo de madres cuidadoras de niños en condición de discapacidad adelantó un plantón para exigir soluciones ante la suspensión de servicios especializados que, según denuncian, afecta a cerca de 160 menores afiliados a Coosalud.

Beatriz Cuenca, una de las madres cuidadoras, explicó a Caracol Radio que la situación se ha prolongado durante varias semanas y que los menores llevan hasta un mes y medio sin recibir terapias conductuales, además de enfrentar dificultades para acceder a especialistas, medicamentos e insumos.

“El motivo de este plantón de forma pacífica es debido a la suspensión de los servicios especializados para nuestros hijos. Nosotras, como madres cuidadoras de nuestros niños en condición de discapacidad, estamos bastante preocupadas y sentimos a la vez frustración debido a la suspensión de todos estos servicios por parte de la EPS Coosalud”, dijo Cuenca.

Las madres ya habían realizado un primer plantón el pasado 29 de julio en las instalaciones de la EPS, tanto en la sede administrativa como en la ubicada en la avenida Gran Colombia.

Según Cuenca, aquella protesta se extendió durante diez días, pero la problemática continúa.

“Expresamos la problemática que es la suspensión de terapias conductuales para nuestros hijos. Llevamos un mes y medio sin el proceso terapéutico. También no hay citas con especialistas, en este caso neuropediatría y psiquiatría infantil. Son niños que prácticamente requieren su medicamento”, añadió.

A la falta de terapias y consultas con especialistas se suma, según las cuidadoras, la dificultad para recibir medicamentos, pañales y suplementos nutricionales.

“No hay ni entrega de medicamentos, no hay entrega de insumos, de pañales, no hay entrega de suplementos nutricionales para nuestros niños. Aproximadamente son 160 niños que se están viendo afectados por esta situación”, relató Beatriz.

De acuerdo con la madre cuidadora, durante las mesas de trabajo la respuesta que han recibido es que deben esperar debido a dificultades relacionadas con la cartera entre la EPS y las instituciones prestadoras de servicios.

“La respuesta que da Coosalud EPS en los dos meses de trabajo que se han realizado es que hay que esperar, porque son temas de cartera, pero ya no podemos esperar más. Nuestros hijos no esperan”, reclamó la mujer.

Las madres aseguran que la falta de atención estaría generando consecuencias en algunos menores y también afectaciones emocionales para quienes están a cargo de su cuidado.

“Nuestros hijos se están autolesionando, nos están lesionando a nosotras como madres cuidadoras y, por ende, nos encontramos acá en las instalaciones del Instituto Departamental de Salud porque ya hemos expuesto la queja en la Superintendencia. Como tal, está todo paralizado, no dan respuesta, no dan solución, no nos contactan, no nos dicen absolutamente nada”, aseguró.

Las cuidadoras aseguran que han acudido a diferentes instancias para buscar una solución. Incluso, algunas cuentan con tutelas integrales y han llegado a incidentes de desacato por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la atención de sus hijos.

“La mayoría de nosotras tenemos tutela integral, hemos movido nuestras tutelas integrales, hemos llegado a los incidentes de desacato. Los jueces fallan a favor de nuestros hijos, pero igual no respetan esa parte. Con salud, silencio total”.

Para las madres, una de las principales preocupaciones es el impacto psicológico que la interrupción de los tratamientos puede generar en los menores.

“La parte psicológica, tanto de nosotras como de ellos también, es bastante preocupante, a tal punto de llegar ellos a autolesionase, porque no cuentan ni con el medicamento ni con las terapias conductuales, que son vitales para que ellos regulen un poco esa parte”.

Por esta razón, las cuidadoras hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga y ayude a destrabar la situación.

“El Gobierno Nacional que visualice, que nos visualice, que tome cartas en este asunto, porque ya prácticamente llevamos dos, tres meses en esta situación y ya hemos expuesto las quejas y todo. Nosotras ya cumplimos con el conducto regular, que es poner la queja en la EPS, en la Superintendencia”.

Las madres señalaron que algunas de sus representantes han participado en mesas de trabajo, pero cuestionan que hasta el momento no se haya concretado una solución.

“Algunas mamitas que nos representan asisten a las mesas de trabajo, pero como tal no se llega a ningún acuerdo. Dicen que van a cancelar a las diferentes entidades prestadoras, pero nada, no dicen absolutamente nada”, concluyó Beatriz.