Entregan 753 indemnizaciones por $19.629 millones a víctimas del conflicto armado en Magdalena

En las últimas horas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó 753 cartas de indemnización judicial, por un valor superior a los $19.629 millones, a sobrevivientes del conflicto en el municipio de Ciénaga, Magdalena.

Este evento, se suma a las 14.500 indemnizaciones que ha entregado la entidad en esta zona norte del país en lo corrido del año 2025, beneficiando a 12.980 víctimas del conflicto armado con una inversión superior a los $134.000 millones.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la entidad Adith Romero, sostuvo que la entrega de estas cartas representa un hito significativo en el proceso de reconocimiento y reparación de los derechos vulnerados de cientos de personas que han sufrido el impacto del conflicto armado.

“Estamos honrando la memoria y dignidad de quienes han sufrido por cuenta del conflicto armado. Estas indemnizaciones judiciales, ordenadas en una sentencia de Justicia y Paz, representan el compromiso del Estado colombiano”,afirmó el director general de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero.

Recordó que durante estas jornadas, además de la entrega de cartas, realizan actividades de orientación sobre el uso adecuado de los recursos, para que las víctimas puedan invertir en proyectos de vivienda, educación, salud o emprendimientos productivos.