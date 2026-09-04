Enviaron a la cárcel a chef que habría asesinado al hombre que lo contrató en Ubaté, Cundinamarca

Justicia

Un juez de control de garantías envió a prisión a Diego Armando Rodríguez Mantilla, de 29 años, por su presunta responsabilidad en el crimen del hombre que lo contrató para preparar una cena familiar en el municipio de Ubaté, Cundinamarca.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto, en un establecimiento de comercio del barrio Centro, donde la víctima, de 35 años, sostuvo una discusión con el chef Rodríguez Mantilla por la organización de una cena que había contratado para una reunión familiar.

“El presunto agresor le propinó 30 heridas con arma cortopunzante, que le ocasionaron la muerte. Luego del suceso, el chef huyó por la parte de atrás del lugar y, al parecer, se cambió de ropa para ocultar la evidencia”, detalló la Fiscalía.

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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturaron a Rodríguez Mantilla en vía pública del municipio de Ubaté.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos y se declaró inocente.

Con base en la investigación de la Fiscalía, el juez decidió imponer una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario. Mientras avanza la investigación estará privado de la libertad.