Papa León XIV habló con Abelardo de la Espriella y expresó solidaridad tras el terremoto en Colombia

De acuerdo con un comunicado de la Sala de Prensa del Vaticano, este miércoles el Papa León XIV sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Durante la llamada, el pontífice manifestó su cercanía con las familias de las personas fallecidas y con quienes resultaron heridos como consecuencia del sismo.

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Papa León XIV expresó apoyo a rescatistas y personal humanitario

De igual manera, la Santa Sede indicó que el papa también extendió su solidaridad a los equipos de rescate y al personal humanitario que trabaja en las zonas afectadas.

“Durante la conversación, el Santo Padre ha reiterado su solidaridad con todos aquellos que sufren las duras consecuencias del reciente sismo que ha afectado a Colombia”, dice el comunicado.

El Vaticano destacó especialmente la situación de las familias de las víctimas, los heridos y quienes participan en las labores de atención de la emergencia.

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Hablaron sobre la situación de las regiones afectadas

Durante la conversación, León XIV y el presidente De la Espriella también abordaron la situación general de Colombia y, particularmente, las condiciones de las regiones golpeadas por el terremoto.

No obstante, la Santa Sede no entregó más detalles sobre los temas tratados durante la llamada ni sobre eventuales medidas de apoyo.

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