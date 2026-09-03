Fotografía de Char en Villa Campestre enciende debate por litigio territorial con Puerto Colombia

La fotografía del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en Villa Campestre, publicada en sus redes sociales en medio del litigio limítrofe con Puerto Colombia, puso nuevamente sobre la mesa el debate por el futuro de 1,402 hectáreas del Corredor Universitario en disputa.

El representante a la Cámara por el Atlántico, Jaime Santamaría y quien es oriundo de ese municipio, consideró que la imagen puede tener una lectura política y pidió a los alcaldes de Barranquilla y Puerto Colombia manejar la controversia con mesura, teniendo en cuenta que la decisión sobre los límites está ahora en manos del Congreso de la República.

“Yo sí quiero hacer un llamado a los dos alcaldes para que manejen esto con altura”, señaló Santamaría, quien recordó que los congresistas deberán escuchar a las partes, a los expertos y analizar el informe entregado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC.

El documento, de más de 400 páginas, fue radicado hace aproximadamente 15 días ante la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Senado. Sin embargo, según el representante, el informe no establece de manera clara una línea limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Santamaría explicó que el concepto del IGAC no es vinculante y que será el Congreso el que finalmente determine el rumbo del litigio, después del análisis de las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara y, posteriormente, de la plenaria del Senado.

Opinión de habitantes del Corredor Universitario

Mientras el proceso avanza, desde Villa Campestre también surgieron cuestionamientos a la administración de Puerto Colombia.

Alberto Cianci, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Campestre, aseguró que la comunidad está dividida frente al litigio, aunque afirmó que, de acuerdo con los sondeos realizados entre los residentes, existe una tendencia importante a querer pertenecer a Barranquilla.

Cianci atribuyó esta posición a lo que considera años de falta de atención por parte de la administración de Puerto Colombia.

El líder comunal aseguró que Villa Campestre y otros sectores del llamado corredor universitario representan una fuente importante de recursos para Puerto Colombia y sostuvo que, según sus cálculos, allí se genera cerca del 70 % de los ingresos tributarios del municipio, pese a que, en su opinión, la inversión y presencia institucional no corresponden con ese aporte.

Entre sus principales preocupaciones mencionó el deterioro de parques y zonas verdes, problemas de mantenimiento y la falta de atención a algunas obras entregadas por los urbanizadores.

En ese contexto, la llegada de Alejandro Char a Villa Campestre fue recibida de manera positiva por algunos habitantes, según el dirigente comunal.

“Muchos estuvieron contentos con esa presencia”, afirmó Cianci.

La controversia adquiere además una dimensión política por la cercanía de las próximas elecciones territoriales. Cianci sostuvo que existe incertidumbre entre los habitantes del corredor universitario sobre dónde terminarían ejerciendo su derecho al voto.

El dirigente comunal puso como ejemplo el crecimiento de Ciudad Mallorquín, donde se proyecta la entrega de miles de apartamentos, y el desarrollo inmobiliario en sectores como Portal de Genovés, donde actualmente avanzan proyectos de edificios de 25 pisos.

Para Cianci, este crecimiento representa una fuente considerable de ingresos para Puerto Colombia, pero también aumenta la preocupación sobre la capacidad de la administración municipal para atender las necesidades de una población que continúa expandiéndose.