Estudiante del ITM crea bicicleta eléctrica de bajo costo adaptada a las lomas de Medellín

Medellín, Antioquia

Lo que comenzó en el garaje de su familia cuando tenía 19 años terminó en un emprendimiento de movilidad sostenible. Mateo Bonolly González, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial del ITM, desarrolló una bicicleta eléctrica de bajo costo pensada para responder a las condiciones de las vías y la topografía de Medellín y el Valle de Aburrá.

El joven aprovechó la experiencia metalúrgica de su abuelo y su vínculo con el deporte para diseñar una estructura que busca ofrecer resistencia mecánica utilizando la menor cantidad posible de material. Tomó como referencia el corredor de la avenida Las Vegas, entre San Juan y Viva Envigado, con el objetivo de adaptar la bicicleta a las condiciones de la infraestructura vial.

El diseño también busca responder a las maniobras bruscas que deben realizar los ciclistas en medio del tráfico. Según la propuesta, el cuadro fue concebido para soportar fuerzas torsionales y posibles impactos, con el propósito de reducir el riesgo de fallas y mejorar la seguridad del usuario.

“Me motiva profundamente ver que las personas utilicen las bicicletas de manera funcional en su rutina diaria. Emprender, para mí, significa generar un impacto positivo en la calidad de vida de la ciudad”, afirmó Mateo Bonolly González.

De proyecto universitario a emprendimiento

La iniciativa ya genera cuatro empleos directos y busca convertirse en una alternativa de movilidad limpia y accesible que contribuya a reducir los tiempos de desplazamiento, el tráfico y la contaminación.

El proyecto cuenta además con el acompañamiento del Centro de Emprendimiento e Innovación del ITM, que asesora al estudiante en aspectos como la propuesta de valor, formalización, normatividad, finanzas y estrategias de mercadeo.

Ahora, el objetivo de Mateo es aumentar la producción y llevar su bicicleta eléctrica a más ciudadanos, con una propuesta que combina diseño industrial, fabricación local y movilidad sostenible.