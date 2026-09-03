“Es muy grave que traigan a la educación gente que no ha trabajado en ella”: Julián de Zubiría

Luego que Viviane Morales, anunciara que dejaría el cargo de ministra de Educación por temas familiares que requieren de su total atención, Ilva Miryam Hoyos, fue designada como la nueva persona a cargo de esta cartera.

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Su designación ha generado gran interés y controversia entre los diferentes sectores de la educación.

En el marco de esta controversia, en 6AM W de Caracol Radio habló el profesor Julián de Zubiría.

Cambio de ministra:

“Me parece supremamente grave que traigan a dirigir la educación a personas que nunca han investigado, han trabajado en educación, no saben los problemas de la educación, no saben el problema de la crisis emocional de los jóvenes, de la adicción a los celulares, de la calidad, de la formación de los docentes. Es como si en el Ministerio de Defensa nombráramos a un obispo. Es como si en el Ministerio de Hacienda nombráramos a un político”, indicó el profesor.

Agregó que la carrera que ha hecho la nueva ministra ha sido en derecho, eso no quiere decir que sepa cuáles son los problemas que tiene la educación, “¿Qué ha investigado sobre el problema de la formación de los docentes en Colombia? ¿Qué sabe sobre el problema de las enormes desigualdades que hay? ¿Cómo va a trabajar ella?”.

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Sobre el programa de estudios colombiano:

“Yo diría que es uno de los currículos más atrasados del mundo. Es un currículo montado sobre la idea de que los niños deben ver quince asignaturas y la anterior ministra ya tiene en su costal de ideas cinco nuevas asignaturas, creyendo que si yo creo una materia de catequesis que, si yo creo una materia de convivencia, resuelvo los problemas. En lugar de 15 asignaturas deberíamos trabajar en torno a competencias transversales como hace Finlandia y como hacen todos los países que han avanzado”.

“Puntualizó que, la educación no es para adoctrinar de ningún carácter, ni político, ni religioso, ni científico”.

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