¿Llegada de Ilva Hoyos a MinEducacion profundiza batalla cultural?: Carol Borda y Jennifer Pedraza

Carol Borda, representante por Salvación Nacional y Jennifer Pedraza, senadora del Partido Dignidad y Compromiso pasaron por los micrófonos de 6AMW y debatieron sobre el nombramiento de Ilva Myriam Hoyos Castañeda como nueva ministra de Educación, en reemplazo de Viviane Morales.

La nueva ministra es de posturas conservadoras y católicas, en especial en lo que tiene que ver con infancia, familia y bioética. Hoyos fue procuradora Delegada para la Familia en la administración de Alejandro Ordóñez y, en línea con ese exfuncionario.

La representante Carol Borda, de Salvación, defendió el nombramiento: “Estoy muy contenta con la llegada de la nueva ministra, porque es una persona supremamente preparada, con trayectoria en defensa de la niñez, de la familia, de distintos valores, que para mí representan transparencia. Tampoco es una sorpresa en el gobierno de Abelardo del Esplia”, dijo.

Y es que insistió que la posición del Gobierno ha sido anunciada desde el comienzo: “Todos lo sabíamos. Él está reiterando su compromiso con una posición mayoritaria de carácter constitucional y legal, que es el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos”.

Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, cuestionó la designación: “El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está imponiéndonos una ministra que poco sabe del tema de educación. Es abogada y tiene una trayectoria importante, pero no es una persona dedicada a la investigación y a temas de educación”, dijo.

Pedraza agregó: “Es una senadora que hereda la escuela del exprocurador Alejandro Ordoñez en Colombia. Uno de los referentes más ultraconservadores”, afirmó.

Y la calificó como “una amenaza clara contra la libertad de cátedra, contra la autonomía escolar, contra la idea de que la educación en Colombia debe ser plural y diversa”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: