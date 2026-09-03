“Hemos exigido que se respete la legalidad y el patrimonio público”: Procuraduría sobre pasaportes. Procuraduría y pasaportes. Fotos: X @PGN_COL / Getty Images

Caracol Radio dio a conocer que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de la ejecución del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta Nacional de Colombia, junto con todos los contratos y convenios que se deriven de ellos.

Asimismo, dictaminó a la Cancillería, al Fondo Rotatorio, a la Imprenta Nacional y a la Imprenta Nacional-Casa de la Moneda de Portugal presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe sobre el estado real de la operación, la ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentran y donde son personalizadas, así como la identidad de todos los terceros que intervienen en la cadena de producción.

Para hablar de este tema, el procurador delegado Marcio Melgosa dio algunos puntos para entender este proceso en 6AM W de Caracol Radio.

¿Qué sigue luego de este fallo?

“Para la Procuraduría General de la Nación lo más importante es que para todos los colombianos se garantice la prestación del servicio, pero al mismo tiempo y es la posición que se ha sostenido desde el año 2023, desde aquella declaratoria de cierta de la licitación donde se vio involucrado el excanciller Álvaro Leiva que se respete la legalidad y el patrimonio público en este sentido la Procuraduría siempre velará porque esto se dé”.

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