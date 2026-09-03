En un hotel de Ibagué se escondía hombre que era buscado por las autoridades de Cali

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se logró la captura de un hombre de 60 años que era requerido por la justicia por el delito de actos sexuales con menor de catorce años en la ciudad de Cali.

Según las autoridades, la detención se materializó en un establecimiento que presta servicio de hospedaje ubicado en el barrio El Carmen de la ciudad de Ibagué donde esta persona se encontraba.

Según el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, la captura se produjo en la calle 19 con carrera Cuarta hasta donde uniformados adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales llegaron para hacer efectiva una orden de captura vigente.

La Policía Metropolitana de Ibagué reveló que la investigación y seguimiento a esta persona se realizó durante una semana por funcionarios especializados, quienes desarrollaron actividades permitieron establecer el paradero del requerido y proceder con su captura.

“De acuerdo con las investigaciones, el hombre estaría vinculado a hechos ocurridos el 28 de octubre de 2025 en la ciudad de Cali, donde presuntamente realizó tocamientos libidinosos a una adolescente de 13 años”, dijo el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra, subcomandante de la Policía Metropolitana de Ibagué

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía que lo presentó ante un juez de control de garantías por el delito que se le atribuye. Un juez determinó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para esta persona.