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03 sep 2026 Actualizado 11:53

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Ibagué

Capturan a funcionario del INPEC por intentar entrar marihuana y cocaína a la cárcel de Ibagué

El dragoneante fue presentado ante un juez de control de garantías que legalizó la captura, imputó cargo y lo envío a un centro penitenciario.

Cárcel de Ibagué

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Julio Montiel

Ibagué
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Ibagué

Caracol Radio conoció que un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), identificado como Julián David Gutiérrez Cruz, fue capturado por presuntamente intentar ingresar estupefacientes a la cárcel Coiba, ubicada en el barrio Picaleña de Ibagué.

Según el relato de la Fiscalía, el pasado lunes 31 de agosto, el funcionario se disponía a ingresar al complejo carcelario para comenzar sus labores, y fue sometido a la requisa rutinaria para el personal de custodia y vigilancia, momento en el que un canino identificó estupefacientes en su poder.

“Gutiérrez Cruz corrió hasta el alojamiento designado al cuerpo de custodia y permaneció encerrado durante unos minutos. Al ingresar al lugar, las autoridades hallaron en el techo del baño un paquete con marihuana y otro que contenía cocaína. El dragoneante fue capturado en flagrancia”, reveló la Fiscalía.

En medio de las audiencias de rigor, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima le imputó el delito de tráfico, fabricación, o porte de estupefacientes.

El funcionario Julián David Gutiérrez Cruz no aceptó el cargo. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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