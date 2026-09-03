Desde Bucaramanga, el nuevo comandante de la Segunda División anuncia prioridades para el Catatumbo

Desde Bucaramanga, el nuevo comandante de la Segunda División del Ejército puso el foco en el Catatumbo y en las zonas donde siguen operando grupos armados.

El brigadier general César Augusto Martínez Páez asumió el mando durante una ceremonia militar en la capital santandereana. Dejó claro que su prioridad será fortalecer el control territorial y anticiparse a las amenazas, no limitarse a reaccionar cuando ya ocurrieron.

“Quiero una segunda división que se anticipe y no simplemente que reaccione (...) que conozca profundamente su territorio y a la amenaza, que integre inteligencia, operaciones, acción integral y todas las capacidades institucionales para producir resultados sostenibles”, señaló.

Lo que significa reforzar la presencia militar en los puntos más complejos de su jurisdicción, recuperar espacios afectados por grupos armados y proteger infraestructura y activos estratégicos.

Uno de los frentes principales será el Catatumbo. Martínez Páez dijo que buscará contribuir a la estabilización de esa zona y fortalecer la seguridad en la frontera.

“Asumo este mando con una intención muy clara, mantener y fortalecer la iniciativa operacional, proteger a la población civil, garantizar la soberanía nacional en nuestra frontera y contribuir decididamente a la estabilización del Catatumbo y de toda nuestra jurisdicción”, afirmó.

El nuevo comandante también habló de recuperar zonas donde los grupos armados han ganado espacio y de crear condiciones para que el Estado pueda permanecer en esos territorios.

“Nuestra de proyección debe estar orientada a consolidar el control territorial, recuperar espacios afectados por los grupos armados organizados, proteger la infraestructura y los activos estratégicos, fortalecer la seguridad fronteriza y generar las condiciones necesarias para que el Estado llegue y permanezca en los territorios más complejos”, dijo.

Martínez Páez reemplaza al brigadier general Rodolfo Morales Franco. Morales Franco dejará la Segunda División para asumir nuevas responsabilidades como segundo comandante del Ejército Nacional.

El relevo se hizo en Bucaramanga, pero las decisiones anunciadas tendrán impacto en buena parte del nororiente del país, especialmente en el Catatumbo y la zona de frontera.