Clínica San Luis de Bucaramanga tiene sobreocupación en urgencias y atiende hasta 250 casos al día

La Clínica San Luis de Bucaramanga está recibiendo hasta 250 casos de urgencias pediátricas al día, cuando normalmente atiende cerca de 180. El aumento comenzó hace 10 días y llevó a la institución a activar planes internos para responder a esta demanda.

Sergio Prada, gerente y representante legal de la clínica, explicó que la prioridad está en los menores que llegan con cuadros que requieren atención inmediata, como apendicitis, cirugías o complicaciones respiratorias.

“Tenemos unos procesos claros de preselección, de triaje, que nos permiten revisar a los pacientes que están en situación más crítica”, señaló. En la práctica, eso significa que los casos más graves pasan primero, aunque otros pacientes hayan llegado antes.

Por eso, la clínica está pidiendo a los padres que, cuando se trate de síntomas leves o de enfermedades que apenas comienzan, busquen primero atención prioritaria a través de la EPS o de un centro de salud.

“Si el niño está enfermo en el día, traten de llevarlo a la EPS, traten de buscar una atención prioritaria y así dejamos que los que están un poquito más complicados lleguen a las instituciones hospitalarias”, explicó Prada.

La idea es evitar que urgencias se llenen de casos que pueden resolverse por otra vía y dejar capacidad para quienes sí necesitan atención inmediata.

Prada también explicó que buena parte de los pacientes que llegan directamente a urgencias provienen del área metropolitana de Bucaramanga.

Los menores remitidos desde otros municipios suelen llegar por referencia médica, principalmente cuando necesitan cirugía, hospitalización o atención en una unidad de cuidados intensivos.

La clínica también recomendó consultar a tiempo cuando comiencen síntomas respiratorios, para evitar que el cuadro se complique. Por ahora, San Luis mantiene activados sus planes internos mientras continúa este aumento de urgencias pediátricas.