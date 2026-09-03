Defensoría del Pueblo lanzó 13 cursos virtuales para que jóvenes aprendan a defender sus derechos

Colombia

La plataforma de la Defensoría del Pueblo busca que los jóvenes tengan mayor conocimiento en relación con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, a través de cursos cortos y contenidos accesibles para toda la población.

El propósito de estos materiales pedagógicos está relacionado con la eliminación de las brechas digitales que impiden el aprendizaje en los territorios. La propuesta de la entidad ofertó 15 cursos gratuitos sobre derechos humanos, prevención de violencias, convivencia, participación y protección de derechos.

Variedad en los cursos ofrecidos

A través de los cursos ofrecidos por la Defensoría del Pueblo los jóvenes y en general la sociedad colombiana, pueden adquirir herramientas para reconocer riesgos, mejorar la toma de decisiones, participar en la comunidad y ayudar a transformar entornos sociales.

La mayoría de los cursos tienen una intensidad horaria entre 8 y 24 horas, a través de cuatro unidades en el que la persona interesada en el tema podrá explorar el contenido y obtener herramientas para aplicar en contextos reales. Entre los cursos disponibles se encuentran:

Derechos: Conocimiento general en derechos humanos, Derechos de las mujeres y asuntos de género, Derechos de los pueblos étnicos, Derechos civiles y políticos, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos colectivos y del ambiente, Derecho a la salud, y Derechos humanos en ambientes digitales.

Conocimiento general en derechos humanos, Derechos de las mujeres y asuntos de género, Derechos de los pueblos étnicos, Derechos civiles y políticos, Derechos económicos, sociales y culturales, Derechos colectivos y del ambiente, Derecho a la salud, y Derechos humanos en ambientes digitales. Institucional: Mecanismos de protección, Formación de servidores públicos, Formación para funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Mecanismos de protección, Formación de servidores públicos, Formación para funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Social: La infancia y la vejez, y Prevención de la conflictividad social.

Al ser una oferta virtual de la Defensoría del Pueblo no requiere ningún pago y el desarrollo de sus actividades puede realizarse desde cualquier parte del país y en la comodidad del usuario.

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