La Defensoría del Pueblo ayudó a más de 307 familias en el departamento del Meta

Ayuda humanitaria de la Defensoría del Pueblo y ANCUR al departamento de Antioquia

Colombia

Durante tres días la Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Alcaldía municipal desarrollaron una misión en el corregimiento de Puerto López. La intervención responde a la emergencia humanitaria que afecta al territorio.

Aunque las comunidades de El Retén, La Unión, Algarrobo, La Majagua y Tarichica pertenecen a los municipios del sur de Bolívar, la entidad pudo llegar a su ubicación geográfica permitiendo el acceso de bienes y servicios.

Durante la sesión se realizaron seis talleres de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), en los que participaron 114 personas de las diferentes comunidades participantes.

Por otra parte, ACNUR entregó a 307 familias lámparas solares para fortalecer las condiciones de protección de las comunidades rurales. Los espacios estuvieron orientados en los conocimientos y comportamientos seguros frente al riesgo de las minas antipersonal, municiones sin explosionar u otros artefactos explosivos derivados del conflicto armado.

El trabajo en conjunto de la Defensoría del Pueblo, ACNUR y la Alcaldía municipal brindó atención especializada a la población, escuchó sus necesidades, recopiló información para el monitoreo de la situación humanitaria y la garantía efectiva de los derechos humanos de las comunidades del Puerto López.

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